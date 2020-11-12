12 ноября. Mossovetinfo.ru – В МВД предложили разрешить вождение автомобиля с 17 лет, но с ограничениями, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, разработанный ГИБДД.
Согласно действующему законодательству, получить водительские права в России можно в 17 лет, однако управлять автомобилем можно только с 18. Согласно новому законопроекту, 17-летние водители смогут управлять автомобилем, однако только при условии, что в автомобиле будет находится «водитель-наставник», имеющий права категории В.
Законопроект предполагает и другие серьезные изменения в области подготовки автомобилистов.
В частности, к вождению грузовиков будут допускать только водителей, имеющих опыт вождения не менее года.
Иностранцам, чтобы поменять свои права на российские, необходимо будет самостоятельно изучить ПДД и сдать внутренний экзамен в автошколе.
Законопроект предлагает ужесточить требования к водителям-иностранцам, получающим вид на жительство в России или российское гражданство. Если сейчас они имеют право пользоваться выданными ранее иностранными правами, то согласно законопроекту, теперь после получения паспорта РФ или вида на жительство, с иностранными правами можно будет ездить только полгода.
Законопроект в настоящее время направлен в правительство и проходит экспертизу.
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