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В России     17.06.2021 10:54

В Петербурге с 17 июня ужесточили коронавирусные ограничения

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Санкт-Петербург  ограничения 

17 июня. Mossovetinfo.ru — В Санкт-Петербурге с четверга, 17 июня, вступают в силу ограничения, связанные с ростом числа заболевших коронавирусом.

С 02:00 до 06:00 запрещается работа кафе и ресторанов кроме обслуживания на вынос и доставки на дом. Запрещается проведение в предприятиях общепита развлекательных мероприятий.

Прекращается работа фуд-кортов и детских комнат в развлекательных и торгово-развлекательных центрах.

Закрываются все досуговые объекты кроме фитнес-центров, аквапарков и океанариумов. Максимальная заполняемость кинотеатров сокращается с 75 до 50% от вместимости зала.

В фан-зонах Евро-2020 запрещается продажа продуктов и работа общепита, разрешается продавать только напитки.

Отменяется проведение праздника лучших выпускников «Бал медалистов».

Ранее в Москве из-за роста заболеваемости коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 15 по 19 июня нерабочими, а также ввел новые ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса. Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Санкт-Петербург  ограничения 

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