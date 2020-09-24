23 сентября. Mossovetinfo.ru - Министерство просвещения РФ обновило документ о порядке приема детей в школу, документ подписал глава ведомства Сергей Кравцов, сообщает «Российская газета».
Согласно обновленным правилам, дети у которых в школе учатся старшие братья или сестры, имеют приоритетное право на зачисление в ту же школу. Ранее эта норма была прописана в законе «Об образовании», но в Правилах приема детей в школу ее не было.
Изменят начало записи детей в первый класс. Если ранее запись начиналась с 1 февраля каждого года, то теперь запись будет начинаться с 1 апреля. Заканчиваться запись будет, как и прежде, 30 июня.
Если ребенок проживает не на «участке» школы, подать заявление о его приеме родители теперь должны с 6 июля (ранее с 1 июля).
В школу по-прежнему принимают детей в возрасте от 6,5 до 8 лет. В случае, если родители хотят отдать ребенка в школу в более раннем или более позднем возрасте, им необходимо подать письменное заявление и получить разрешение учредителя школы.
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