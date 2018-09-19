19 сентября. Mossovetinfo.ru – Росавтодор заказал исследование, с целью выявить трассы, на которых могли бы быть введены платные выделенные полосы, сообщил журналистам глава ведомства Дмитрий Прочнатов.



По словам Прончатова, платные выделенные полосы могут быть организованы на вылетных магистралях из Москвы и других крупных городов страны, на которых есть серьезный трафик. На таких участках подобные «выделенки» могут быть востребованы. Кроме того, в Москве платные выделенные полосы могут появится на МКАД и на ТТК.



Результаты исследования станут известны в 2019 году. Идея платных выделенных полос обсуждается в России с 2014 года. Подобные платные полосы существуют в США и Израиле.