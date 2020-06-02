 
Актуальные темы: пропуск пропуска коронавирус реновация
В России     02.06.2020 12:17

В России на автомобильных номерах появятся новые коды регионов

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  автомобильные номера  ИВД  ГИБДД 

2 июня. Mossovetinfo.ru – МВД подписало приказ, согласно которому ГИБДД может присваивать автомобилям новые трехзначные коды регионов, сообщает «Коммерсантъ».

Если ранее, коды регионов могли начинаться либо с цифры 1, либо с цифры 7, то теперь данные ограничения сняты.

Нововведение значительно расширит емкость доступных серий автомобильных номеров.

Теперь жители Москвы смогут получать номера с кодами 999, 277 и так далее, житлеи Санкт-Петербурга – 778, 278, такие же изменения коснуться кодов других регионов.

С 1 января 2020 года в России разделены понятия «госрегномер» и «госрегзнак». Первый означает сочетание букв и цифр, второй – металлическую пластину, на которую наносится номер. Если автовладелец регистрирует машину в другом регионе, то он получает только номер, а напечатать знак он обязан за свой счет в аккредитованной организации.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
автомобильные номера  ИВД  ГИБДД 

Возврат к списку

Лента новостей

12:38 В России Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по проведению голосования по поправкам в Конституцию

12:37 Общество Полицейские с одинаковыми номерами жетонов появились на улицах Москвы

12:17 В России В России на автомобильных номерах появятся новые коды регионов

10:48 Город (Москва и область) В Подмосковье выявлено уже более 40 тысяч случаев заражения коронавирусом

10:42 Город (Москва и область) В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 6 тысяч человек

Актуальные материалы

17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта

20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня

09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву

11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»

14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт

18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая

13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность

12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции

12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление

19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска

17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая

14:31 Власть Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня

08:44 Общество Теплая погода вернется в Москву в конце мая

15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы

23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru