2 июня. Mossovetinfo.ru – МВД подписало приказ, согласно которому ГИБДД может присваивать автомобилям новые трехзначные коды регионов, сообщает «Коммерсантъ».
Если ранее, коды регионов могли начинаться либо с цифры 1, либо с цифры 7, то теперь данные ограничения сняты.
Нововведение значительно расширит емкость доступных серий автомобильных номеров.
Теперь жители Москвы смогут получать номера с кодами 999, 277 и так далее, житлеи Санкт-Петербурга – 778, 278, такие же изменения коснуться кодов других регионов.
С 1 января 2020 года в России разделены понятия «госрегномер» и «госрегзнак». Первый означает сочетание букв и цифр, второй – металлическую пластину, на которую наносится номер. Если автовладелец регистрирует машину в другом регионе, то он получает только номер, а напечатать знак он обязан за свой счет в аккредитованной организации.
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