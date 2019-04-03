2 апреля. Mossovetinfo.ru –В России престали выдавать в бумажном виде страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, где указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.



Теперь информация обо всех новых участниках пенсионной системы будет существовать только в электронном виде. При этом ранее выданные бумажные СНИЛС по-прежнему останутся действительными, обменивать их не придется.



В ПФР подчеркнули, что отмена бумажных СНИЛС никак не скажется на пенсионном обеспечении граждан, изменения касаются только формальной регистрации.