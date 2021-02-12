В России планируют изменить правила международных звонков

12 февраля. Mossovetinfo.ru – Министерство цифрового развития подготовило проект, согласно которому с 2025 года изменятся правила набора телефонных номеров при внутрирегиональных, мобильных междугородних и международных звонках, проект опубликован на официальном портале проектов правовых актов.



Согласно проекту, при звонках внутри региона, мобильных и междугородних звонках вместо кода «8» нужно будет набирать код «0», а при международных звонках - код «00» вместо действующего кода «8-10».



Данный формат кодов рекомендован Международным союзом электросвязи.



Также сообщается, что с 2025 по 2028 годы в России планируется перейти на закрытый план нумерации при местных звонках. Сейчас в России действует открытый план, когда в ходе внутригородских звонков используются только семи-, шести- или пятизначные номера без кода города. При переходе на закрытый план для внутригородских звонков нужно будет набрать национальный номер.