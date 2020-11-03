3 ноября. Mossovetinfo.ru – Минпромторг разработал пакет поправок в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», который ужесточает правила ремонта и тюнинга автомобилей, сообщают «Известия».



Согласно предлагаемым поправкам, автомобилистам придется заново проходить внеплановый техосмотр даже после минимальных изменений в автомобиле - например при замене автомагнитолы или системы сигнализации.



Внеплановый техосмотр придется проходить в случае установки на автомобиль порогов, спойлеров, подкрылков, антенн, багажников, воздухозаборников, люков в крыше, рейлингов. Также внеплановый техосмотр придется проходить в случае установки компьютерного и мультимедийного оборудования, фаркопов, сигнализации. При этом, на внеплановый техосмотр автомобиль придется доставлять на эвакуаторе.



Также предполагается запрет на повторное использование после ремонта систем рулевого управления, тормозных систем, глушителей системы выпуска, ремней и подушек безопасности и других. Сейчас их использование после восстановительного ремонта разрешено.



По мнению экспертов, внесение подобных поправок приведет к тому, что автолюбители будут производить мелкий ремонт автомобилей самостоятельно. Это приведет к падению доходов автосервисов и понижению уровня безопасности на дорогах.