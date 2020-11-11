 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
В России     11.11.2020 12:09

В России побит годовой рекорд по выдаче ипотеки

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ипотека  кредиты  рекорды 

11 ноября. Mossovetinfo.ru – Годовой рекорд по выдаче ипотечных кредитов побит в России, сообщает РБК со ссылкой на данные «Дом.рф» и Frank RG.

С начала года в России выдано ипотечных кредитов на общую сумму 3,25 триллиона рублей. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году, когда за год было выдано ипотечных кредитов на общую сумму в 3,01 триллиона рублей.

Также сообщается, что в июле, августе, сентябре и октябре были обновлены месячные рекорды по выдаче ипотечных кредитов.

По прогнозу «Дом.рф» всего в 2020 году может быть выдано в общей сложности более 1,5 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму в 3,7 триллиона рублей.

Рост выдачи ипотечных кредитов эксперты объясняют снижением ставки по ним, которая обусловлена программой льготной ипотеки, введенной правительством, а также снижением ключевой ставки Центробанка.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ипотека  кредиты  рекорды 

Возврат к списку

Лента новостей

12:21 Другое Чалов вызван в сборную России после сомнительных тестов на COVID-19 у трех игроков команды

12:09 В России В России побит годовой рекорд по выдаче ипотеки

11:20 Город (Москва и область) Федеральные музеи в Москве приостановят проведение выставок и экскурсий до 15 января

11:08 Город (Москва и область) В московских теплосетях повысили температуру в связи с похолоданием

10:49 Город (Москва и область) Новый тоннель под МКАД построят на юге Москвы

Актуальные материалы

21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти

14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах

14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время

14:18 Город (Москва и область) Музеи в Москве закроют с 13 ноября

14:17 Город (Москва и область) Театры и кинотеатры в Москве с 13 ноября смогут пускать не более 25% зрителей

14:16 Город (Москва и область) Собянин упростил получение льготного статуса для многодетных семьей

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru