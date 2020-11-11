11 ноября. Mossovetinfo.ru – Годовой рекорд по выдаче ипотечных кредитов побит в России, сообщает РБК со ссылкой на данные «Дом.рф» и Frank RG.
С начала года в России выдано ипотечных кредитов на общую сумму 3,25 триллиона рублей. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году, когда за год было выдано ипотечных кредитов на общую сумму в 3,01 триллиона рублей.
Также сообщается, что в июле, августе, сентябре и октябре были обновлены месячные рекорды по выдаче ипотечных кредитов.
По прогнозу «Дом.рф» всего в 2020 году может быть выдано в общей сложности более 1,5 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму в 3,7 триллиона рублей.
Рост выдачи ипотечных кредитов эксперты объясняют снижением ставки по ним, которая обусловлена программой льготной ипотеки, введенной правительством, а также снижением ключевой ставки Центробанка.
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