20 марта. Mossovetinfo.ru – В России на сегодняшний день проведено более 2 миллионов тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Только за последние сутки проведено 103 тысячи тестов. Под медицинским наблюдением остается 135 тысяч человек.
На 19 апреля в России было зафиксировано 42 853 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Вылечился 3 291 человек, скончался – 361.
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