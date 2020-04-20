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В России     20.04.2020 08:48

В России проведено более 2 миллионов тестов на коронавирус

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Теги:  Роспотребнадзор  тестирование  коронавирус  статистика 

20 марта. Mossovetinfo.ru – В России на сегодняшний день проведено более 2 миллионов тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Только за последние сутки проведено 103 тысячи тестов. Под медицинским наблюдением остается 135 тысяч человек.

На 19 апреля в России было зафиксировано 42 853 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Вылечился 3 291 человек, скончался – 361.


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Карта места

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Теги: 
Роспотребнадзор  тестирование  коронавирус  статистика 

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