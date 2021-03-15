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В России     15.03.2021 16:00

В России разработан парашют для эвакуации из высотных зданий

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Теги:  Ростех  разработки  спасение  презентация 

15 марта. Mossovetinfo.ru – В российском холдинге «Технодинамика», который входит в «Ростех» разработали парашютную систему «Шанс», предназначенную для эвакуации людей из высотных зданий, сообщает РИА Новости.

Новая система была презентована разработчиками сотрудникам МЧС в рамках V Международной научно-практической конференции «Гражданская оборона на страже мира и безопасности».

Как сообщает пресс-служба «Тезнодинамики», новая система не имеет аналогов в мире и предназначена для эвакуации людей с высоты 9 этажа и выше. При этом отмечается, что воспользоваться системой «Шанс» могут даже неподготовленные люди.

Сообщается, что конструкцию «Шанса» заложен ряд решений, которые не позволяют парашюту складываться даже при контакте со зданием. Кроме того, система автоматически стабилизирует тело прыгающего человека, и автоматически раскрывает парашют на нужной высоте.

Система «Шанс» состоит из подвесного ранца, трех куполов и вытяжного звена. При этом, ее можно регулировать в зависимости от роста и веса человека, что позволяет обе

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Теги: 
Ростех  разработки  спасение  презентация 

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