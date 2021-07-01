В России с 1 июля проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

1 июля. Mossovetinfo.ru - С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ, размер индексации в среднем не превысит 3,3%.



Как отметили в Федеральной антимонопольной службе, «в тарифообразовании продолжится реализация принципа «инфляция минус», позволяющая не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции».



Коммунальные тарифы в России индексируются раз в год 1 июля. Индексация необходима для обеспечения стабильной работы коммунальных предприятий. Правительство ежегодно выпускает распоряжение, в котором устанавливает индексы изменения размера платы за ЖКУ в среднем по регионам.