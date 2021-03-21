В России изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом

21 марта. Mossovetinfo.ru – Правила купли и продажи автомобилей с пробегом изменятся в России с 1 мая. Соответствующий приказ издало Минцифры.



Сделку о продаже или покупке автомобиля с пробегом с 1 мая можно будет осуществить через портал Госуслуг. Документы будут подписываться с помощью электронной подписи и отправляться на регистрацию в ГИБДД.



Возможность продать или купить автомобиль с пробегом через портал Госуслуг будет доступна физическим лицам.