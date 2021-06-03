 
Актуальные темы:
В России     03.06.2021 14:32

В России создадут «белый» интернет для школьников

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Минпросвещения  школьники  интернет 

3 июня. Mossovetinfo.ru — Министерство просвещения создаст специальный «белый» интернет для школьников, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме глава ведомства Сергей Кравцов.

«Сегодня создается так называемый белый интернет для школьников, где тоже есть соцсети, мессенджеры, но там проверенное содержание. Мы не идем по пути запрета, мы идем по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда», - приводит слова Кравцова ТАСС.

По словам министра, в «белом» интернете будут размещать фильмы, будет возможность смотреть кино, читать книги, посещать онлайн театры и музеи.

Кравцов подчеркнул, что школьники будут иметь возможность пользоваться современными инструментами, но содержание будет соответствовать российским ценностям.

В тоже время глава Минпросвещения отметил, что современные технологии не заменят традиционную систему образования.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Минпросвещения  школьники  интернет 

Возврат к списку

Лента новостей

14:51 Город (Москва и область) Прививку от коронавируса в Москве сделали 1,5 миллиона человек

14:32 В России В России создадут «белый» интернет для школьников

13:41 Общество Россияне готовы платить более высокие налоги для поддержки бедных

13:06 Происшествия В Москве ребенок погиб, выпав из окна многоэтажки

12:55 В России ФАС договорилась с операторами связи о блокировке спам-звонков

Актуальные материалы

08:48 Город (Москва и область) Москвичи могут бесплатно пройти медицинское обследование в павильонах «Здоровая» Москва»

08:13 Город (Москва и область) Началось благоустройство острова Балчуг

11:04 Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве летом 2021 года

10:27 Город (Москва и область) Коммерческие перевозчики выходят еще на 22 маршрута в Москве

09:11 В мире Россия в июне возобновит авиасообщение с Великобританией и еще с семью странами

10:25 Город (Москва и область) Оформить пособие по рождению ребенка можно будет в электронном виде

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru