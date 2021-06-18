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В России     18.06.2021 13:25

В России впервые с февраля за сутки выявили более 17 тыс. заразившихся COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

18 июня. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России было выявлено 17 262 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Также за сутки от коронавируса вылечились 10 954 человека. Скончались в результате заболевания 453 человека.

Ранее сообщалось, что в Москве впервые за все время пандемии за сутки выявили более 9 000 случаев заражения коронавирусом.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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