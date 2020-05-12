12 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 10 899 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в России зафиксировано 232 243 случая заражения коронавирусом. Вылечились 43 512 человек. Умерло 2116 человек.



В Москве подтвержден 121 301 случай заболевания.