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В России     14.10.2021 12:02

В России за сутки зафиксировано максимальное число случаев COVID-19 за все время пандемии

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

14 октября. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в России выявлено 31 299 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Это максимальное число новых случаев заболевания за все время пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован 24 декабря 2020 года, когда сообщалось о 29 935 случаях заболевания за сутки.

Также за сутки от коронавируса в России вылечились 21 670 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 986 человек.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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