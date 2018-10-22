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В России     22.10.2018 10:20

В S7 предупредили об угрозе остановки работы российских авиакомпаний – СМИ

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Теги:  авиация  авиакомпании 

22 октября. Mossovetinfo.ru – Авиакомпания S7 предупредила об угрозе остановки работы российских авиакомпаний, сообщают «Ведомости».

Остановка работы авиакомпаний связана с разработанным Минтрансом постановлением правительства, которое предполагает с 1 января 2020 года перенос серверов и баз авиакомпаний в Россию. При этом три крупнейшие российские авиакомпании («Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии») для бронирования билетов и онлайн-регистрации используют услуги иностранных провайдеров.

Отмечается, что российские провайдеры не имеют необходимого функционала для того, чтобы авиакомпании перешли к использованию их услуг. Ведущие иностранные провайдеры могут отказаться от локализации в России, так как это потребует серьезных затрат. При этом российские провайдеры заявляют, что в течение года готовы доработать свои системы, если на это будет заказ.


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Теги: 
авиация  авиакомпании 

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