В трех регионах России введен режим контртеррористической операции

10 августа — Mossovetinfo.ru — В ночь на 10 августа в трех регионах России — Брянской, Курской и Белгородской областях — введен режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).



«В целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Национального антитеррористического комитета, Директором ФСБ России А.В. Бортниковым принято решение организовать с девятого августа 2024 года проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях», — сообщил НАК.



Режим контртеррористической операции — это особый правовой режим, который вводят на основании закона «О противодействии терроризму», чтобы минимизировать последствия потенциальных терактов. Этот режим допускает ряд мер и временных ограничений.



Некоторые из мер и ограничений, которые допускаются при введении КТО:

• временное отселение граждан, проживающих в пределах территории, на которой ввели режим КТО;

• усиление охраны общественного порядка;

• усиление безопасности объектов, подлежащих госохране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

• ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем;

• приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничение использования сетей связи и средств связи;

• ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах;

• беспрепятственное проникновение лиц, проводящих КТО, в жилые и иные помещения и на земельные участки.