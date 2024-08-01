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В России     10.08.2024 10:04

В трех регионах России введен режим контртеррористической операции

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Теги:  НАК  КТО  контртеррористической операции  Брянская  Курская  Белгородская 

10 августа — Mossovetinfo.ru — В ночь на 10 августа в трех регионах России — Брянской, Курской и Белгородской областях — введен режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«В целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Национального антитеррористического комитета, Директором ФСБ России А.В. Бортниковым принято решение организовать с девятого августа 2024 года проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях», — сообщил НАК.

Режим контртеррористической операции — это особый правовой режим, который вводят на основании закона «О противодействии терроризму», чтобы минимизировать последствия потенциальных терактов. Этот режим допускает ряд мер и временных ограничений.

Некоторые из мер и ограничений, которые допускаются при введении КТО:
• временное отселение граждан, проживающих в пределах территории, на которой ввели режим КТО;
• усиление охраны общественного порядка;
• усиление безопасности объектов, подлежащих госохране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
• ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем;
• приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничение использования сетей связи и средств связи;
• ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах;
• беспрепятственное проникновение лиц, проводящих КТО, в жилые и иные помещения и на земельные участки.


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Теги: 
НАК  КТО  контртеррористической операции  Брянская  Курская  Белгородская 

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