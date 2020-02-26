26 февраля. Mossovefinfo.ru – Эксперты Центробанка рассказали о новых уловках, которые используют создатели финансовых пирамид, для привлечения средств граждан, сообщают «Известия».



Отмечается, что в последнее время создатели пирамид все чаще пытаются привлечь средства граждан под предлогом вложений в криптовалюту. В частности, в 2019 году компания AirBitClub сумела под этим предлогом привлечь порядка 500 миллионов рублей, жертвами пирамиды стали около 60 тысяч человек. При этом в реальности, получить деньги участники пирамиды могли только если им удавалось продать специальную внутреннюю криптовалюту компании своим товарищам по несчастью.



Также в 2019 году начали появляться финансовые пирамиды, которые привлекают деньги граждан под предлогом инвестиций в строительство дом с помощью 3D-принтеров или обещанием дешевых круизных путевок.



В 2018 году количество выявленных финансовых пирамид выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом. Это объясняется переводом финансового сервиса на «электронные рельсы». Переход в онлайн упростил работу финансовых мошенников. Кроме того, произошло усовершенствование подхода специалистов, что позволяет выявлять больше подобных компаний. В тоже время специалисты отмечают, что крупных пирамид, вроде «Кэшбери», выявленной в 2018 году, в России уже не появится. Создаются небольшие пирамиды, с небольшим охватом, которые способны выудить у доверчивых граждан около 30 миллионов рублей.