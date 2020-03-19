19 марта. Mossovetinfo.ru – Все граждане, вернувшиеся в Россию из-за рубежа обязаны сообщить о своем возвращении на региональные «горячие линии», соответствующее постановление Роспотребнадзора опубликован на официальном портале правовой информации.



Граждане должны сообщить информацию о месте, из которого они прибыли, а также даты своего пребывания за рубежом, и контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания.



Кроме того, сообщалось, что согласно постановлению, вернувшиеся из-за рубежа граждане должны пройти 14-дневный карантин в домашних условиях, а в случае невозможности – в медицинском стационаре.