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В России     18.03.2023 18:50

Владимир Путин посетил Севастополь

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Теги:  Путин  Крым  Севастополь  Херсонес Таврический 

18 марта, Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин в День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Владимир Путин посетил историко-археологический парк «Херсонес Таврический», сообщает сайт Президента kremlin.ru.

«В сопровождении губернатора Севастополя Михаила Развожаева и митрополита Псковского и Порховского, председателя Патриаршего совета по культуре Тихона (Шевкунова) глава государства осмотрел открытые на территории историко-археологического парка детский центр «Корсунь» – филиал «Артека» и детский художественно-эстетический центр, составляющие образовательный кластер», - отмечается в сообщении.

Накануне Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.

Фото: сайт Кремля


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Карта места

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Теги: 
Путин  Крым  Севастополь  Херсонес Таврический 

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