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В России
18.03.2023, 18:50
Владимир Путин посетил Севастополь
18 марта, Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин в День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Владимир Путин посетил историко-археологический парк «Херсонес Таврический», сообщает сай...
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В России
13.03.2023, 17:00
Депутаты Госдумы предложили поэтапно повысить призывной возраст
13 марта, Mossovetinfo.ru - В Государственную Думу внесены поправки о поэтапном повышении призывного возраста срочной военной службы до 21 года и верхний предел призывного возраста до 30 лет, авторами...
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В России
10.03.2023, 11:44
Международный чемпионат по традиционному оленеводству состоится 15–19 марта в Якутии
10 марта. Mossovetinfo.ru - Международный чемпионат по традиционному оленеводству состоится 15–19 марта в Республике Саха (Якутия) в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг....