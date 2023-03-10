В России 18.03.2023, 18:50 Владимир Путин посетил Севастополь

18 марта, Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин в День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Владимир Путин посетил историко-археологический парк «Херсонес Таврический», сообщает сай...

В России 13.03.2023, 17:00 Депутаты Госдумы предложили поэтапно повысить призывной возраст

13 марта, Mossovetinfo.ru - В Государственную Думу внесены поправки о поэтапном повышении призывного возраста срочной военной службы до 21 года и верхний предел призывного возраста до 30 лет, авторами...