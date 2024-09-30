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09.10.2024, 21:25
ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили дивизион Patriot в Днепропетровской области
9 октября — Mossovetinfo.ru — Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесены ракетные ...
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В России
03.10.2024, 17:18
ВС России освободили Угледар
3 октября — Mossovetinfo.ru — Российские военные установили контроль над Угледаром. Об этом сообщила пресс-служба М...
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В России
30.09.2024, 11:50
«Правда на нашей стороне»- обращение Путина о целях СВО
30 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин обратился к россиянам по случаю годовщины вхождения...