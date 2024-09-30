ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили дивизион Patriot в Днепропетровской области

9 октября — Mossovetinfo.ru — Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесены ракетные удары по позиции дивизиона ЗРК «Патриот» в районе населенного пункта Пашена Балка в Днепропетровской области. Об этом в своем официальном информационном канале сообщило Минобороны России.



В результате удара уничтожена многофункциональная радиолокационная станция «AN/MPQ-65», кабина боевого управления «AN/MSQ-104», пусковая установка ЗРК «Патриот» и личный состав зенитно-ракетного дивизиона ВСУ.



Еще одна пусковая установка ЗРК «Патриот» получила повреждения.