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В России     20.04.2023 18:50

ВС РФ поразили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»

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Теги:  Минобороны  СВО  Бахмут  штаб  сводка 

20 августа. Mossovetinfo.ru - «В районе населенного пункта Константиновка поражён объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут», - сообщается в Сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 20 апреля 2023 г.)

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
(...)
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах. В районе населенного пункта Константиновка поражён объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут». Кроме того, в районах населенных пунктов Терны и Тоненькое Донецкой Народной Республики поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны", - в том числе сообщается в Сводке Минобороны.

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Теги: 
Минобороны  СВО  Бахмут  штаб  сводка 

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