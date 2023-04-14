ВС РФ поразили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»

20 августа. Mossovetinfo.ru - «В районе населенного пункта Константиновка поражён объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут», - сообщается в Сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 20 апреля 2023 г.)



«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

(...)

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах. В районе населенного пункта Константиновка поражён объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут». Кроме того, в районах населенных пунктов Терны и Тоненькое Донецкой Народной Республики поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны", - в том числе сообщается в Сводке Минобороны.