30 мая. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 8 952 случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперативный штаб.



Всего по стране за все время выявлено 396 575 случаев во всех регионах. На данный момент заражен коронавирусом 224 551 человек.



За сутки вылечились 8 212 человек, всего вылечились 167 469 человек. За сутки умер 181 человек. За весь период скончались 4 555 человека.



В России проведено уже более 10,3 миллиона тестов на коронавирус, за последние сутки проведено 315,8 тысячи тестов. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в стране находится 307 100 тысяч человек.