13 апреля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 2558 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб.



Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.

В Москве за сутки подтверждено 1355 случаев заражения. Всего в столице зафиксировано 11 513 случаев заболевания.