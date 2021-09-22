Заболеваемость коронавирусом повышается в 36 регионах РФ - Роспотребнадзор

22 сентября. Mossovetinfo.ru – Рост заболеваемости коронавирусом отмечен в 36 российских регионах, сообщила в интервью телеканалу «НТВ» глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«Мы видим рост впервые за восемь недель, девятая неделя дает рост, и сразу на 6,8%, то есть рост интенсивный», - рассказала глава Роспотребнадзора.



Попова отметила, что рост заболеваемости коронавирусом - сезонный, такой же, как рост заболеваемости другими респираторными вирусными инфекциями.



В связи с этим, по мнению Поповой, для борьбы с коронавирусом и минимизировать проблемы для здоровья людей, необходимо обеспечить готовность всех систем, задействованных в обеспечении противоэпидемических мероприятий.