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В России     22.09.2021 12:48

Заболеваемость коронавирусом повышается в 36 регионах РФ - Роспотребнадзор

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Теги:  Роспотребнадзор  коронавирус  COVID-19  заболеваемость  рост  Анна Попова 

22 сентября. Mossovetinfo.ru – Рост заболеваемости коронавирусом отмечен в 36 российских регионах, сообщила в интервью телеканалу «НТВ» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы видим рост впервые за восемь недель, девятая неделя дает рост, и сразу на 6,8%, то есть рост интенсивный», - рассказала глава Роспотребнадзора.

Попова отметила, что рост заболеваемости коронавирусом - сезонный, такой же, как рост заболеваемости другими респираторными вирусными инфекциями.

В связи с этим, по мнению Поповой, для борьбы с коронавирусом и минимизировать проблемы для здоровья людей, необходимо обеспечить готовность всех систем, задействованных в обеспечении противоэпидемических мероприятий.

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Теги: 
Роспотребнадзор  коронавирус  COVID-19  заболеваемость  рост  Анна Попова 

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