2 декабря. Mossovetinfo.ru – В Санкт-Петербурге с 4 декабря вводятся жесткие ограничения из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщается на официальном сайте правительства города.
С 4 декабря в городе приостанавливается работа оеанариумов и аквапарков. В торговых центрах приостанавливается работа музеев, выставок, театров и проведение концертов. Детям до 16 лет запрещается доступ на мероприятия, проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств.
Ужесточаются требования к проведению любых мероприятий, численностью свыше 50 человек. В каждом конкретном случае допустимая численность будет определятся исполнительными органами государственной власти города.
Запрещается заполняемость залов в театрах и кинотеатрах выше 25%, даже если билеты на мероприятия были проданы заранее.
С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января предприятия общественного питания имеют право работать только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января предприятия общепита будут закрыты.
С 30 декабря по 10 января закрываются музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, отменяются выставки и концерты, закрывается городской зоопарк, туристические и экскурсионные автобусные поездки.
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