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В России     02.05.2018 14:03

Жуков покидает пост президента Олимпийского комитета России

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Теги:  Жуков  Олимпийский комитет  ОКР 

2 мая. Mossovetinfo.ru - - Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков не будет переизбираться президентом ОКР из-за большой загруженности на посту вице-спикера Госдумы РФ и невозможности работать в ОКР на постоянной основе. Об этом говорится в заявлении Жукова, распространенным его пресс-службой в среду.

«Взвесив все «за» и «против», я принял решение не участвовать в выборах президента ОКР», - говорится в Заявлении Жукова.
«В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе. У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной Думе», - сказал он.

Напомним, что 5 декабря 2017 года Международный Олимпийский комитет (МОК) решил приостановить членство Александра Жукова в Олимпийском комитете России на должности его президента.

Также МОК принял решение, что российские спортсмены смогут выступить на ОИ-2018 только под нейтральным флагом и дисквалифицировал Олимпийский комитет России.

28 февраля 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) 28 февраля снял временную дисквалификацию с Олимпийского комитета России (ОКР), полностью восстановив ОКР в правах.

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Теги: 
Жуков  Олимпийский комитет  ОКР 

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