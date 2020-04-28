28 апреля. Mossovetinfo.ru – В России появится еще один профессиональный праздник - День работника скорой медицинской помощи. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации перед совещанием с главами регионов по ситуации с коронавирусом.



На данный момент 28 апреля неофициально отмечается день создания скорой помощи в России. Путин поблагодарил медиков за их работу по борьбе с коронавирусом и предложил сделать 28 апреля их профессиональным праздником.