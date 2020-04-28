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Власть     28.04.2020 17:47

28 апреля в России будут отмечать День работника скорой помощи - Путин

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Теги:  Владимир Путин  обращение  праздники  врачи  скорая помощь 

28 апреля. Mossovetinfo.ru – В России появится еще один профессиональный праздник - День работника скорой медицинской помощи. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации перед совещанием с главами регионов по ситуации с коронавирусом.

На данный момент 28 апреля неофициально отмечается день создания скорой помощи в России. Путин поблагодарил медиков за их работу по борьбе с коронавирусом и предложил сделать 28 апреля их профессиональным праздником.


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Карта места

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Теги: 
Владимир Путин  обращение  праздники  врачи  скорая помощь 

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