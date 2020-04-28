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Власть
28.04.2020, 17:48
Путин объявил 6,7 и 8 мая нерабочими днями
28 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая, об этом президент сообщил в ходе телеобращения. «Впереди у нас череда больших майских...
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Власть
28.04.2020, 17:47
28 апреля в России будут отмечать День работника скорой помощи - Путин
28 апреля. Mossovetinfo.ru – В России появится еще один профессиональный праздник - День работника скорой медицинской помощи. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе о...
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Власть
28.04.2020, 12:39
Путин выступит с обращением днем 28 апреля - Кремль
28 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением по ситуации с коронавирусом во вторник, 28 апреля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий ...