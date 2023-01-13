4,9 тысячи убиты и 8,8 тысячи получили ранения ДНР и ЛНР с 2014 года - Бастрыкин

13 января, Mossovetinfo.ru - С 2014 года возбуждено 2406 уголовных дел, из них 1752 дела по фактам обстрелов территорий ДНР и ЛНР. По данным следствия, в результате преступных действий украинской стороны за 8 лет пострадало не менее 13,7 тысячи жителей Донбасса. Из них 4,9 тысячи убиты и 8,8 тысячи получили ранения. Об этом сообщается в интервью Председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина "Российской газете" накануне дня образования Следственного комитета России отмечаемого 15 января. Интервью также опубликовано на сайте СК.



Бастрыкин сообщил, что по расследуемым делам признаны потерпевшими больше 120 тысяч жителей Донбасса. Уголовное преследование осуществляется в отношении 665 лиц. Вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 390 лиц, из них 178 очно. Среди фигурантов 115 лиц из числа командиров и руководства ВСУ и минобороны Украины. Заочно арестованы 132 обвиняемых. Завершено расследование по 138 уголовным делам о применении военнослужащими ВФУ запрещенных средств и методов ведения войны, а также жестоком обращении с гражданским населением и военнопленными.