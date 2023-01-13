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Власть     23.01.2023 11:45

Алексей Комиссаров назначен исполняющим обязанности ректора РАНХиГС

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Теги:  РАНХиГС  ректор  освобождение  Мау  назначение  Комиссаров 

23 января, Mossovetinfo.ru - Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал Распоряжение от 23 января 2023 года №86-р о возложении исполнения обязанностей ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте Российской Федерации на проректора учреждения Алексея Комиссарова.

"Алексей Комиссаров работает в академии с 2017 года. Помимо должности проректора он занимает пост директора института Высшей школы государственного управления РАНХиГС. С 2018 года также является директором АНО «Россия – страна возможностей». Ранее Алексей Комиссаров в течение двух лет возглавлял Фонд развития промышленности, работал на различных должностях в правительстве Москвы", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства России.

Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобождён от этой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

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Теги: 
РАНХиГС  ректор  освобождение  Мау  назначение  Комиссаров 

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