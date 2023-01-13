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Алексей Комиссаров назначен исполняющим обязанности ректора РАНХиГС
23 января, Mossovetinfo.ru - Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал Распоряжение от 23 января 2023 г...
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19.01.2023, 21:56
Приём заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва стартует 23 января - Минцифры
19 января, Mossovetinfo.ru - Минцифры меняем правила подачи заявлений на отсрочку от срочной службы в армии - информац...
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13.01.2023, 12:04
4,9 тысячи убиты и 8,8 тысячи получили ранения ДНР и ЛНР с 2014 года - Бастрыкин
13 января, Mossovetinfo.ru - С 2014 года возбуждено 2406 уголовных дел, из них 1752 дела по фактам обстрелов территорий ДНР и ...