19 января, Mossovetinfo.ru - Минцифры меняем правила подачи заявлений на отсрочку от срочной службы в армии - информац...

13 января, Mossovetinfo.ru - С 2014 года возбуждено 2406 уголовных дел, из них 1752 дела по фактам обстрелов территорий ДНР и ...