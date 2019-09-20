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Власть     20.09.2019 14:12

Антон Молев назначен заместителем главы департамента образования и науки Москвы

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Теги:  Сергей Собянин  департамент образования  назначения  кадры 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Антона Молева заместителем начальника департамента образования и науки Москвы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы.

Служебный контракт с Молевым заключен на три года, но не дольше, чем срок полномочий мэра Москвы.

Антон Молев родился в 1978 году. Окончил Московский государственный педагогический университет. Занимался педагогической деятельностью, работал директором Московского института развития образования, а также в Департаменте образования и науки Москвы. Также работал на телевидении. Удостоен званий «Учитель года Москвы – 2011» и «Учитель года России - 2011», знака «Почётный работник общего образования РФ».

В 2014 году был избран депутатом Мосгордумы.


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Теги: 
Сергей Собянин  департамент образования  назначения  кадры 

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