20 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Антона Молева заместителем начальника департамента образования и науки Москвы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы.
Служебный контракт с Молевым заключен на три года, но не дольше, чем срок полномочий мэра Москвы.
Антон Молев родился в 1978 году. Окончил Московский государственный педагогический университет. Занимался педагогической деятельностью, работал директором Московского института развития образования, а также в Департаменте образования и науки Москвы. Также работал на телевидении. Удостоен званий «Учитель года Москвы – 2011» и «Учитель года России - 2011», знака «Почётный работник общего образования РФ».
В 2014 году был избран депутатом Мосгордумы.
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