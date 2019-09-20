20 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Антона Молева заместителем начальника департамента образования и науки Москвы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы.



Служебный контракт с Молевым заключен на три года, но не дольше, чем срок полномочий мэра Москвы.



Антон Молев родился в 1978 году. Окончил Московский государственный педагогический университет. Занимался педагогической деятельностью, работал директором Московского института развития образования, а также в Департаменте образования и науки Москвы. Также работал на телевидении. Удостоен званий «Учитель года Москвы – 2011» и «Учитель года России - 2011», знака «Почётный работник общего образования РФ».



В 2014 году был избран депутатом Мосгордумы.