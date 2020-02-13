13 февраля. Mossovetinfo.ru – Возглавляющий аппарат Мосгордумы Юрий Дмитриев 29 февраля вероятно оставит свой пост, его место может занять бывший вице-губернатор Тульской области Юлия Марьясова, сообщает портал «Тульская пресса».
Юлия Марьясова родилась в 1978 году в Карелии. Окончила Московскую финансово-юридическую академию по специальности «юриспруденция».
Работала в Мосгордуме, в префектурах СВАО и ЮАО Москвы, была помощником депутата советником руководителя исполкома МГРО партии «Единая Россия» по молодежной политике, советником заммэра Москвы, замначальника организационно-аналитического управления. Также работала в МГРО партии «Единая Россия», МГО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», правительстве Москвы.
С сентября 2011 года - председатель комитета правительства Тульской области по спорту и молодежной политике. В 2012 году назначена заместителем губернатора Тульской области (в сфере внутренней политике и вопросам безопасности). С 2014 года – депутат Тульской областной думы. Была выбрана заместителем председателя областной Думы. В конце 2018 года досрочно сложила с себя полномочия и покинула Тульскую область.
В декабре 2018 года была назначена на должность заместителя руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы.
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