24 августа. Mossovetinfo.ru – Дипломат австрийского посольства объявлен в России «persona non grata», сообщается на официальном сайте МИД РФ.
Сообщается, что эта мера является ответом на лишение аккредитации и требование покинуть территорию Австрии в отношении российского дипломата. Данная мера принята «руководствуясь принципом взаимности».
Ранее сообщалось, что Австрия объявила «persona non grata» российского дипломата в связи с делом о шпионаже. Российский дипломат должен покинуть Австрию до 1 сентября.
16:02 Власть Австрийский дипломат объявлен «persona non grata» в России - МИД
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