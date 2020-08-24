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Власть     24.08.2020 16:02

Австрийский дипломат объявлен «persona non grata» в России - МИД

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Теги:  МИД РФ  дипломаты  высылка 

24 августа. Mossovetinfo.ru – Дипломат австрийского посольства объявлен в России «persona non grata», сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Сообщается, что эта мера является ответом на лишение аккредитации и требование покинуть территорию Австрии в отношении российского дипломата. Данная мера принята «руководствуясь принципом взаимности».

Ранее сообщалось, что Австрия объявила «persona non grata» российского дипломата в связи с делом о шпионаже. Российский дипломат должен покинуть Австрию до 1 сентября.


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Теги: 
МИД РФ  дипломаты  высылка 

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