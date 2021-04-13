Байден и Путин провели телефонные переговоры - Белый дом

13 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, переговоры прошли по инициативе американской стороны, сообщает пресс-служба Белого дома.



Сообщается, что Байден предложил Путину провести в ближайшие месяцы встречу в какой-либо третьей стране. Темой встречи может стать обсуждение всего спектра вопросов двусторонних отношений.



Также президенты двух стран обсудили вопросы диалога о стратегической стабильности и контролю над вооружениями.



Кроме того, сообщается, что президент США выразил решимость американской стороны отстаивать американские интересы «в ответ на российские кибератаки и вмешательство в выборы».



Помимо этого, Байден выразил обеспокоенность наращиванием российского военного присутствия в Крыму на границах с Украиной и призвал к деэскалации.