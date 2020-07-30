30 июля. Mossovetinfo.ru – Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение проверить наличие двойного гражданства у ряда депутатов, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.
Комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики поручено сделать запрос в Центризбирком о наличии у ряда депутатов гражданства иностранного государства или вида на жительство.
О наличии у некоторых депутатов двойного гражданства или вида на жительства в других странах сообщил в своем обращении депутат от КПРФ Денис Парфенов.
По словам Володина, это серьезное обвинение, которое необходимо проверить, и, если информация подтвердится – принять необходимые меры. Если же информация не подтвердится, возникнут вопросы к самому Парфенову, по поводу распространения недостоверной информации.
Согласно изменениям в Конституцию РФ, принятым в ходе всенародного голосования с 25 июня по 1 июля, депутатом Государственной Думы не может быть гражданин России, имеющий гражданство другого государства или вид на жительство в другой стране.
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