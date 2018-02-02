Документ: Постановление 45-ПП о порядке приобретения дополнительного жилья участниками программы реновации

2 февраля. Mossovetinfo.ru - Сергей Собянин подписал Постановление Правительства Москвы N 45-ПП, которым определяется порядок приобретения жилых помещений собственники жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу реновации жилищного фонда в городе Москве.

В добровольном порядке на условиях, определённых постановлением № 45-ПП граждане могут приобрести дополнительные помещения, жилую площадь.

Вопрос о возможностях приобретения дополнительного жилья, по информации рабочей группу по реновации при Общественной палате Москвы, входит в число трех, наиболее задаваемы москвичами.



ИА «Моссовет» публикует полный текст Постановления.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 февраля 2018 г. N 45-ПП



0 порядке приобретения собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу реновации жилищного фонда в городе Москве, или гражданами, имеющими право пользования такими жилыми помещениями на условиях социального найма, за доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, чем предоставляемые им равнозначные жилые помещения



В целях реализации положений статьи 73 Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. N 4802-1 "0 статусе столицы Российской Федерации" и постановления Правительства Москвы от 1 августа 2017 г. N 497-ПП "0 Программе реновации жилищного фонда в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:

1. Установить, что:

1.1. Правом приобретения жилых помещений в соответствии с условиями настоящего постановления обладают собственники жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу реновации жилищного фонда в городе Москве (далее - собственники), или граждане, имеющие право пользования такими жилыми помещениями на условиях социального найма (далее - наниматели), которым предоставляются в собственность равнозначные жилые помещения.

1.2. Собственник, наниматель взамен приобретения в собственность равнозначного жилого помещения в соответствии с положениями статьи 73 Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. N 4802-1 "0 статусе столицы Российской Федерации" вправе по письменному заявлению, направляемому в Московский фонд реновации жилой застройки (далее - Фонд), при наличии соответствующих жилых помещений, находящихся в собственности Фонда, приобрести за доплату

жилое помещение (жилые помещения) в многоквартирном доме, в котором такому собственнику, нанимателю предоставляется равнозначное жилое помещение, либо в ином построенном в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве (далее - Программа

реновации) многоквартирном доме, в котором имеется резерв жилых помещений после завершения предоставления в нем равнозначных жилых помещений, при условии, что такой многоквартирный дом расположен в одном районе города Москвы (применительно к территории Зеленоградского, Троицкого или Новомосковского административных округов города Москвы - в одном административном округе города Москвы) с многоквартирным домом, который включен в Программу реновации и в котором собственнику, нанимателю принадлежит жилое помещение.

1.3. Приобретение в соответствии с пунктом 1.2 настоящего постановления жилого помещения (жилых помещений) осуществляется по договору мены с доплатой, заключаемому собственником с Фондом (далее - договор мены), или по договору купли-продажи, заключаемому нанимателем с Фондом (далее - договор купли-продажи).

В случае, если жилое помещение в многоквартирном доме, включенном в Программу реновации, находится в общей собственности, договор мены заключается со всеми собственниками жилого помещения и предусматривает возникновение права общей собственности на предоставляемое жилое помещение (жилые помещения) в долях, соответствующих долям в праве собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, включенном в Программу реновации (в случае, если такое жилое помещение находилось в общей долевой собственности), или возникновение права общей совместной собственности на жилое помещение (жилые помещения) в случае, если жилое помещение в многоквартирном доме, включенном в Программу реновации, находилось в общей совместной собственности.

1.4. Собственник, наниматель вправе приобрести в соответствии с пунктами 1.2, 1.8 настоящего постановления жилое помещение (жилые помещения) общей площадью не более 100 квадратных метров.

1.5. Размер доплаты по договору мены, цена договора купли-продажи определяется по следующей формуле:

Р = (П1 - П2) х Ц,

где:

Р - размер доплаты по договору мены, цена договора купли-продажи;

П1 - общая площадь жилого помещения (жилых помещений), приобретаемого собственником, нанимателем по договору мены, договору купли-продажи;

П2 - средняя общая площадь соответствующего равнозначного жилого помещения в многоквартирном доме, в котором собственнику, нанимателю предоставляется равнозначное жилое помещение;

Ц - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения (жилых помещений), приобретаемого собственником, нанимателем по договору мены, договору купли-продажи.

1.6. При приобретении жилого помещения (жилых помещений) по договорам, указанным в пункте 1.3 настоящего постановления, собственнику, нанимателю предоставляется скидка в размере 10 процентов от размера доплаты по договору мены, цены договора купли-продажи,

определенных в соответствии с пунктом 1.5 настоящего постановления.

1.7. Порядок заполнения собственниками, нанимателями указанного в пункте 1.2 письменного заявления, состав указываемых в нем сведений, сроки его направления в Фонд, условия и порядок заключения предусмотренных пунктом 1.3 настоящего постановления договоров, порядок определения стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, приобретаемых по таким договорам, а также дополнительные случаи и способы приобретения собственниками, нанимателями за доплату жилых помещений, находящихся в собственности

Фонда, определяются регламентом, утвержденным высшим коллегиальным органом управления Фонда.

1.8. Собственник, наниматель в течение двух лет со дня государственной регистрации его права собственности на равнозначное жилое помещение, возникшего на основании договора, заключенного с уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы в соответствии со статьей 73 Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. N 4802-1 "О статусе столицы Российской Федерации", вправе в установленном законодательством порядке приобрести жилое помещение, находящееся в собственности города Москвы или Фонда, со скидкой в размере 10 процентов при условии, что продажа такого жилого помещения осуществляется в установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы порядке. Указанным в настоящем пункте правом собственник, наниматель может воспользоваться однократно.

В случае продажи жилого помещения, находящегося в собственности Фонда, в многоквартирном доме, строительство которого осуществлялось в целях реализации Программы реновации, преимущественное право приобретения такого жилого помещения предоставляется:

1.8.1. Собственнику, нанимателю, которому предоставлено в собственность равнозначное жилое помещение в многоквартирном доме, в котором расположено продаваемое жилое помещение.

1.8.2. Собственнику, нанимателю, которому предоставлено равнозначное жилое помещение в многоквартирном доме, расположенном в одном районе города Москвы (применительно к территории Зеленоградского, Троицкого или Новомосковского административных округов

города Москвы - в одном административном округе города Москвы) с многоквартирным домом, в котором расположено продаваемое жилое помещение (при отсутствии заявок в отношении данного жилого помещения от указанных в пункте 1.8.1 настоящего постановления собственников, нанимателей).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.