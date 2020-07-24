24 июля. Mossovetinfo.ru – Два члена Совета Федерации заразились коронавирусом, сообщила глава Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания верхней палаты в пятницу, 24 июля.



Матвиенко отметила, что несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в стране улучшилась, пандемия еще не закончилась. В связи с этим глава Совфеда призвала сенаторов соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.



Ранее сенатор Людмила Нарусова сообщила, что ее коллега Алексей Александров заразился коронавирусом и находится в больнице в тяжелом состоянии. Имя второго заболевшего сенатора не сообщалось.