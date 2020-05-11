11 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны объявил о завершении единого периода нерабочих дней. Глава государства отметил, что главы регионы будут сами принимать решение о характере ограничений.



Путин отметил, что режим ограничений на данный момент сохраняется для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями.



О введении режима нерабочих дней в связи с распространением коронавируса Владимир Путин объявил в ходе телеобращения к нации 25 марта. 2 апреля режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля.