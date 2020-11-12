12 ноября. Mossovetinfo.ru – Традиционная ежегодная пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным в этом году пройдет в необычном формате, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Формат мероприятия прорабатывается таким образом, чтобы «не ограничить возможности общения журналистов региональных, федеральных и зарубежных с главой российского государства» - приводит слова Пескова РИА Новости.
По словам пресс-секретаря, в ходе пресс-конференции планируется использовать элементы «прямой линии».
Подробнее о дате и формате пресс-конференции с президентом Песков пообещал сообщить позднее.
Пресс-конференция с Владимиром Путиным проводится ежегодно, начиная с 2001 года.
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