Голосование на муниципальных выборах в Москве будет трехдневным

24 июня, Mossovetinfo.ru - Московская городская избирательная комиссия приняла решение о трехдневном голосовании, которое пройдет с 9 по 11 сентября – в пятницу, субботу и воскресенье.



«Руководствуясь частью 1 статьи 661 Избирательного кодекса города Москвы, в целях создания дополнительных возможностей реализации избирательных прав на выборах в органы местного самоуправления в городе Москве Московская городская избирательная комиссия решила:

1. Провести голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в городе Москве в единый день голосования 11 сентября 2022 года в течение нескольких дней подряд - 9, 10 и 11 сентября 2022 года», - говорится в Решении МГИК № 11/1 от 24 июня.



Также, согласно утвержденному Решением Мосгоризбиркома № 11/5 от 24 июня 2022 года плану работы МГИК на второе полугодие 2022 года, в июле будет рассмотрен вопрос «О порядке дистанционного электронного голосования на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в городе Москве, назначенных на 11 сентября 2022 года».