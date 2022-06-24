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Власть     24.06.2022 16:07

Голосование на муниципальных выборах в Москве будет трехдневным

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Теги:  выборы  муниципальные выборы  Москва  голосование 

24 июня, Mossovetinfo.ru - Московская городская избирательная комиссия приняла решение о трехдневном голосовании, которое пройдет с 9 по 11 сентября – в пятницу, субботу и воскресенье.

«Руководствуясь частью 1 статьи 661 Избирательного кодекса города Москвы, в целях создания дополнительных возможностей реализации избирательных прав на выборах в органы местного самоуправления в городе Москве Московская городская избирательная комиссия решила:
1. Провести голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в городе Москве в единый день голосования 11 сентября 2022 года в течение нескольких дней подряд - 9, 10 и 11 сентября 2022 года», - говорится в Решении МГИК № 11/1 от 24 июня.

Также, согласно утвержденному Решением Мосгоризбиркома № 11/5 от 24 июня 2022 года плану работы МГИК на второе полугодие 2022 года, в июле будет рассмотрен вопрос «О порядке дистанционного электронного голосования на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в городе Москве, назначенных на 11 сентября 2022 года».

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Теги: 
выборы  муниципальные выборы  Москва  голосование 

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