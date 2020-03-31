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Власть     31.03.2020 14:51

Госдума изменила сроки техосмотра для автомобилей

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Теги:  Госдума  законы  техосмотр 

31 марта. Mossovetinfo.ru – Госдума изменила сроки техосмотра для легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и такси, соответствующие изменения внесены в федеральный закон о техосмотре и отдельные законодательные акты.

Согласно внесенным изменениям легковые автомобили и грузовики, срок эксплуатации которых составляет от 4 до 10 лет, должны проходить техосмотр раз в два года. Транспортные средства, срок эксплуатации которых более 10 лет, должны проходить техосмотр ежегодно. Кроме того, ежегодный техосмотр должны проходить такси, автобусы, грузовые автомобили для перевозок пассажиров с числом мест для сидения более чем восемь, и грузовики с массой не более 3,5 тонны.

Кроме того, автомобили и мотоциклы, срок эксплуатации которых составляет меньше 4 лет, освобождаются от прохождения техосмотра.


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Теги: 
Госдума  законы  техосмотр 

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