31 марта. Mossovetinfo.ru – Госдума изменила сроки техосмотра для легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и такси, соответствующие изменения внесены в федеральный закон о техосмотре и отдельные законодательные акты.



Согласно внесенным изменениям легковые автомобили и грузовики, срок эксплуатации которых составляет от 4 до 10 лет, должны проходить техосмотр раз в два года. Транспортные средства, срок эксплуатации которых более 10 лет, должны проходить техосмотр ежегодно. Кроме того, ежегодный техосмотр должны проходить такси, автобусы, грузовые автомобили для перевозок пассажиров с числом мест для сидения более чем восемь, и грузовики с массой не более 3,5 тонны.



Кроме того, автомобили и мотоциклы, срок эксплуатации которых составляет меньше 4 лет, освобождаются от прохождения техосмотра.