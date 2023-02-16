 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Власть     16.02.2023 16:42

Госдума прекратила действия международных договоров Совета Европы в отношении России

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Россия  Госдума  Совет Европы  договора  прекращение 

16 февраля, Mossovetinfo.ru - Государственная Дума приняла закон «О прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы», сообщает пресс-служба Госдумы. Проект документа был внесен президентом Владимиром Путиным.

Принятым законом закрепляется правовой аспект решения о прекращении членства России в Совете Европы от 16 марта 2022 года.

Документ предусматривает выход России из 21 международного договора СЕ, в том числе: Устава Совета Европы от 5 мая 1949 года, Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, Европейской конвенции о пресечении терроризма от 27 января 1977 года, Хартии местного самоуправления от 15 октября 1985 года и Социальной хартии от 3 мая 1996 года.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Россия  Госдума  Совет Европы  договора  прекращение 

Возврат к списку

Лента новостей

16:42 Власть Госдума прекратила действия международных договоров Совета Европы в отношении России

16:16 Происшествия Суд в Москве арестовал сына Жириновского за дебош в ресторане и сопротивление полиции

08:28 В мире Западные союзники испытывают неудачу в попытке "своевременно" поставить танки украинской армии - Bloomberg

08:03 Город (Москва и область) Ловить бездомных собак в Московской области начнут с помощью искусственного интеллекта

09:16 Мнения Володин предложил обсудить выдачу маткапитала и льгот родившим за рубежом россиянкам

Актуальные материалы

16:19 Другое Шойгу: США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru