10 марта. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник, 10 марта, приняла во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию РФ.
За принятие законопроекта во втором чтении проголосовали 382 депутата, против – 0, 44 депутата воздержались.
С предложением внести в Конституцию ряд поправок президент России выступил 15 января в ходе оглашения послания к Федеральному собранию. 16 января Путин создал рабочую групп по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, в которую вошли 75 человек. 23 января Госдума приняла законопроект в первом чтении. Ко второму чтению помимо поправок, предложенных президентом России, к законопроекту было предложено около 400 поправок, около 200 были включены в законопроект, 175 отклонено.
По предложению Путина, после принятия законопроекта Госдумой и утверждения его Советом Федерации, будет проведено всенародной голосование по поправкам в Конституцию. Планируется, что оно пройдет 22 апреля.
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