11 марта. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в среду, 11 марта приняла в третьем, окончательном, чтении закон о поправках в Конституцию.
За принятие закона проголосовали 383 депутата, 43 депутата воздержали, против не проголосовал никто.
С предложением внести в Конституцию ряд поправок президент России выступил 15 января в ходе оглашения послания к Федеральному собранию. 23 января Госдума приняла законопроект в первом чтении. Ко второму чтению помимо поправок, предложенных президентом России, к законопроекту было предложено около 400 поправок, около 200 были включены в законопроект, 175 отклонено. Во втором чтении законопроект был принят Госдумой 10 марта.
По предложению Путина, после принятия закона Госдумой и утверждения его Советом Федерации, будет проведено всенародное голосование по поправкам в Конституцию. Планируется, что оно пройдет 22 апреля.
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