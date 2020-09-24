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Власть     24.09.2020 00:57

Госдума приняла закон о повышении акциза на сигареты на 20%

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Теги:  Госдума  законы  сигареты  акцизы 

24 сентября. Mossovetinfo.ru - Госдума на своем заседании в среду, 23 сентября, приняла в третьем, окончательном чтении закона, о повышении с 2021 года акцизов на табак и табачную продукцию сразу на 20%.

Повышение акцизов коснется сигарет, другой табачной продукции, а также вейпов и электронных сигарет. С 1 января 2021 года ставка акциза на сигареты составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

Кроме того, согласно новому закону, в 2022-2023 годах акцизы на табак, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на уровень инфляции.

С предложением поднять акцизы на сигареты и табак выступил Минфин. Таким образом ведомство предложило компенсировать выпадающие из-за пандемии коронавируса доходы бюджета. Позднее предложение было поддержано правительством.

По прогнозам, повышение акцизов увеличит среднюю стоимость пачки сигарет на 20 рублей, в розничной продаже пачка сигарет будет стоить в среднем 140 рублей.


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Теги: 
Госдума  законы  сигареты  акцизы 

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