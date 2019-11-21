21 ноября. Mossovetinfo.ru – Госдума на пленарном заседании в четверг, 21 ноября, приняла в третьем, окончательно чтении поправки в Трудовой кодекс РФ, которые позволяют списывать долги по зарплате с работодателя без суда.
Согласно принятым поправкам, в случае невыполнения требования трудового инспектора о ликвидации задолженностей по зарплате, трудовой инспектор будет иметь право без суда направить судебным исполнителям требование списать эти средства непосредственно со счетов предприятия.
Ранее, в случае если работодатель задерживал зарплату, работник вынужден был самостоятельно обращаться в суд и ожидать судебного решения. Теперь инспектор обязывает работодателя выплатить задолженность, и если работодатель не согласен с постановлением, то уже он должен обратиться в суд, чтобы оспорить эту выплату, иначе деньги будут списаны автоматически.
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