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Власть     21.11.2019 14:44

Госдума приняла закон о списании долга по зарплате с работодателя без суда

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Теги:  Госдума  законы  задолженности  зарплаты  Трудовой кодекс 

21 ноября. Mossovetinfo.ru – Госдума на пленарном заседании в четверг, 21 ноября, приняла в третьем, окончательно чтении поправки в Трудовой кодекс РФ, которые позволяют списывать долги по зарплате с работодателя без суда.

Согласно принятым поправкам, в случае невыполнения требования трудового инспектора о ликвидации задолженностей по зарплате, трудовой инспектор будет иметь право без суда направить судебным исполнителям требование списать эти средства непосредственно со счетов предприятия.

Ранее, в случае если работодатель задерживал зарплату, работник вынужден был самостоятельно обращаться в суд и ожидать судебного решения. Теперь инспектор обязывает работодателя выплатить задолженность, и если работодатель не согласен с постановлением, то уже он должен обратиться в суд, чтобы оспорить эту выплату, иначе деньги будут списаны автоматически.


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Теги: 
Госдума  законы  задолженности  зарплаты  Трудовой кодекс 

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