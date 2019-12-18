18 декабря. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в среду, 18 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении закон, о формировании единых основ для записи детей в детские сады с помощью электронных систем.
В настоящее время электронный очереди для записи в детские сады уже используются как на региональном, так и на федеральном уровне. Закон направлен на то, чтобы дать возможность родителям записать ребенка в детский сад с помощью электронной очереди независимо от региона проживания.
Согласно новому закону, «прием на обучение в дошкольные организации осуществляется по направлению органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления с использованием региональных информационных систем». Контролировать федеральную систему будет правительство России. Также кабмин будет готовить методические рекомендации по созданию и ведению региональных информационных систем, которые будут использованы для организации электронных очередей в детские сады. Взаимодействие региональных информационных систем с федеральной будет утверждаться Мнистерством просвещения.
Закон предусматривает обработку персональных данных детей и их родителей или представителей в региональных информационных системах. При этом, устанавливается личная ответственность лиц, виновных в нарушении прав граждан в области защиты персональных данных.
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