23 мая. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг, 23 мая, приняла в третьем окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством и первоначально предполагал не только фото-, но и видефиксацию техосмотра. Впоследствии в ходе обсуждения требование обязательной видеофиксации техосмотра убрали, оставив только трбеование обязательной фотофиксации.
Кроме того, в законе прописаны конкретные требования к производственно-технической базе пунктов, на которых проводятся техосмотры.
По мнению главы Госдумы Вячеслава Володина, нововведения направлены на усиление контроля за процессом техосмотра, что позволит сократить количество ДТП по причине неисправных автомобилей.
Новый закон вступит в силу через год после его официального опубликования.
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